Волейболната легенда Владимир Николов пристига в Поморие, за да се срещне както със запалени волейболисти, така и със запалени любители на четенето. В понеделник, 24 ноември, от 18.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ волейболистът ще представи автобиографичната си книга, озаглавена „Високо“.

Тя е написана в съавторство с журналистката Виолета Цветкова и разказва за нелекия път към върха на световния волейбол, за предизвикателствата, успехите и трудните моменти в живота и кариерата на Николов – както в клубните отбори, така и в националния отбор на България.



„Високо“ е откровена история, която представя Николов не само като спортист, но и като съпруг, баща и лидер, споделяйки ценни уроци за постоянство и сбъдване на мечтите.