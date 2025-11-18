ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45 и чл. 46, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.11.2025 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.11.2025 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
ОбС 08-00-17735 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол №21/20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения
ОбС 08-00-17712 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект на Меморандум за сътрудничество между Община Бургас, общините от област Бургас и Фондация „Бургас – 2032“ в подкрепа на кандидатурата на гр. Бургас за Европейска столица на културата 2032 г.
ОбС 08-00-17736 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-2.003 „Подкрепа за ученици с таланти“ на Програма „Образование“ 2001-2027 г.
ОбС 08-00-17730 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект BG16FFPR003-1.001-0055 „Бургас в подкрепа на икономическата активност”, финансиран по процедура BG16FFPR003-1.001 – Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж, Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР)
ОбС 08-00-17731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект: BG16FFPR003-1.001-0058 „Интелигентна градска инфраструктура за устойчив транспорт и пътна безопасност в Община Бургас“, финансиран по процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР)
ОбС 08-00-17762 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условия и ред за провеждане на конкурс за избор на управител на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ (МБАЛДБ) ЕООД, ЕИК 207035949
ОбС 08-00-17711 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на предназначението на общински жилища по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
ОбС 08-00-17744 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. №28А, вх. 9, ет. 5, ап. десен, отразено като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.84.1.10 в КККР на гр. Бургас, на наемател, настанен по административен ред
ОбС 08-00-17746 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Абоба“ №9, ет. 4, ап. 31, отразено като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.607.441.1.31 в КККР на гр. Бургас, на наемател, настанен по административен ред
ОбС 08-00-17747 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Абоба“ №9, ет. 5, ап. 34, отразено като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.607.441.1.34 в КККР на гр. Бургас, на наемател, настанен по административен ред
ОбС 08-00-17748 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №147, вх. В, ет. 4, ап. 11, отразено като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.12.1.27 в КККР на гр. Бургас, на наемател, настанен по административен ред
ОбС 08-00-17751 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж. к. „Възраждане” бл. 3, вх. 3, ет. 5, ап. 57, на наемател, настанен по административен ред
ОбС 08-00-17756 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№70, вх. 2, ет.№4, ап.-среден, на наемател, настанен по административен ред
ОбС 08-00-17757 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№70, вх.5, ет.№1, ап.-ляв, на наемател, настанен по административен ред
ОбС 08-00-17753 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-31 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.301, актувани с Акт №4542/06.03.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
ОбС 08-00-17749 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ХХ-290 в кв.2 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
ОбС 08-00-17752 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-2013 в кв. 128 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
ОбС 08-00-17764 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинска служба „Земеделие“ – Бургас, за обезщетяване на наследници на Никола и Атанас Вангелови Атанасови
ОбС 08-00-17763 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на постигнато предварително съгласие и даване на съгласие за извършване на замяна на недвижим имот, собственост на физически лица, представляващ ПИ с идентификатор 07079.614.162 по КККР на гр. Бургас, с недвижим имот, собственост на Община Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.602.873 по КККР на гр. Бургас, в процедура по отчуждаване
ОбС 08-00-17743 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и свободните от наематели земи от общинския поземлен фонд, включени в масивите за ползване за стопанската 2025/2026 г. и определяне на цени за ползването им
ОбС 08-00-17745 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 143, ет. 1 (партер), офис №3, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – „Сдружение БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИ – БУРГАС“, по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост
ОбС 08-00-17750 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ сграда с площ 151,00 кв.м, находяща се в УПИ I, кв.99, отреден „За озеленяване КОО и ТП“ по действащия план на зона „Г“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност – „Общински съюз на пенсионерите – Бургас“, по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост
ОбС 08-00-17754 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 21, от дневния ред на проведеното на 30.09.2025 г. заседание (протокол № 29)
ОбС 08-00-17755 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX, кв. 23 по плана на вилна зона „Росенец“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.834.66 по КККР на гр. Бургас
ОбС 08-00-17758 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на управител на „Медицински център „Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД
ОбС 08-00-17759 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител и начин на гласуване на предложените на въпроси в дневния ред на насроченото на 10.12.2025 г. Общо събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД
ОбС 08-00-17672 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии за 2024 г. на Община Бургас и на концесионните договори
ОбС 08-00-17737 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПУР на обслужваща улица с о.т.98 – о.т.81а – о.т.302а – о.т.99 – о.т.88 по плана на кв. „Хоризонт“, гр. Бургас и изменение на план за регулация за кв.20 и кв.20А по плана на кв. „Хоризонт“, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание за изработване на проект за изменение на ПУП – ПУР на обслужваща улица с о.т.98 – о.т.81а – о.т.302а – о.т.99 – о.т.88 по плана на кв. „Хоризонт“, гр. Бургас и изменение на план за регулация за кв.20 и кв.20А по плана на кв. „Хоризонт“, гр. Бургас
ОбС 08-00-17738 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, относно: 1. Разширяване на обхвата на ПУП, допуснат с Решение №28-11/30.11.2021г. на Общински съвет – Бургас, като към разработката се включат ПИ с идентификатори 07079.13.121, 07079.13.122, 07079.13.123, 07079.13.134, 07079.13.135, 07079.13.137, 07079.13.427, 07079.13.429, 07079.13.432 и 07079.13.446 по КККР на гр. Бургас, за които да се изготви ПУП – ПРЗ, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр. Бургас, Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136, 07079.13.433, 07079.13.121, 07079.13.122, 07079.13.123, 07079.13.134, 07079.13.135, 07079.13.137, 07079.13.427, 07079.13.429, 07079.13.432 и 07079.13.446 по КККР на гр. Бургас в землището на кв. „Банево“, гр. Бургас и Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас
ОбС 08-00-17739 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на локално платно на главен път I-6 „Бургас – София“ за осигуряване на транспортен достъп до имоти в м-ст Вълчи връх, (бивша местност Курт тепе), землище на гр. Бургас в обвръзка с действаща улична регулация; 2. Одобряване на изменение на ПУП – ПУР на обслужваща улица между о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.4 и о.т.5 в местност Вълчи връх, землище на гр. Бургас; 3. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за УПИ I-35, II-36 и III-37 в бивш масив 50 (ПИ с идентификатори 07079.2.897, 07079.2.898, 07079.2.899 по КККР на гр. Бургас) и УПИ I-2580 в бивш масив 37 по предходна КВС на местност Вълчи връх, землище на гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2580 по КККР на гр. Бургас)
ОбС 08-00-17740 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 134, ал. 1, т.2 за изменение за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за обслужваща улица с о.т.225 – о.т.248 и за УПИ II в кв.79 и УПИ IV в кв.78 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.820.1303 и 07079.820.1304 по КККР на гр. Бургас); 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изменение за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за обслужваща улица с о.т.225 – о.т.248 и за УПИ II в кв.79 и УПИ IV в кв.78 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.820.1303 и 07079.820.1304 по КККР на гр. Бургас)
ОбС 08-00-17741 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, относно: Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация на бул. „Янко Комитов“ в обхват от кръгово кръстовище с ул. „Проф. Яким Якимов“ до о.т. 83 и о.т. 752 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, проектиране на нова улица за връзка с обслужваща улица „Арх. Георги Духтев“ при о.т.78 с нови о.т. 234 и 235 и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ ІI – 467, 468, 509, 570, 697, 698 в кв.6, УПИ IX-383 и УПИ IV-85 в кв.7 и УПИ X-329 в нов кв.5б, ПЗ „Север“, гр. Бургас
ОбС 08-00-17742 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на външен водопровод с диаметър Ф160 с начало връзка от съществуващ главен довеждащ водопровод с диаметър Ф1220 до сградно водопроводно отклонение на УПИ IV-31,32 (ПИ с идентификатор 07079.3.2148), местност Вълчи връх, бивш масив 105, землище на гр. Бургас, Община Бургас, част от КПИИ
ОбС 08-00-17718 Докладна записка от д-р Светослав Кирилов Тодоров – председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
ОбС 08-00-17725 Докладна записка от Стойко Андреев и Тодор Иванов – общински съветници от ПП „Има такъв народ“, относно: Изготвяне на технически проект с количествено-стойностна сметка (КСС) и последващо изпълнение за обект: „Реконструкция на ул. „Цар Самуил“ в участъка между ул. „Александровска“ и бул. „Стефан Стамболов“
ОбС 08-00-17732 Проект на решение от общински съветници от ПП „Възраждане“, относно: Публикуване на подробен онлайн регистър на общинските нежилищни имоти
ОбС 08-00-17733 Проект на решение от общински съветници от ПП „Възраждане“, относно: Проектиране и изграждане на мрежи на техническата инфраструктура, улично осветление и реконструкция на улица „Живко Йорданов“ в Промишлена зона „Победа“, гр. Бургас
ОбС 08-00-17642 Докладна записка от проф. д-р Христо Бозов – управител на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на автоматичен коагулометър за Клинична лаборатория при „КОЦ – Бургас” ЕООД
ОбС 08-00-17723 Докладна записка от Юлиян Станков – управител на „Чистота“ ЕООД, гр. Бургас, относно: Даване на съгласие „Чистота“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, движима вещ
ОбС 08-00-17560 Питане от Мариета Тимнева-Рохова, Костадин Андонов и Даниел Иванов – общински съветници от групата „КОД – Български Възход – Граждани за Общината“, относно: Дейности по изпълнение на решение на Общински съвет – Бургас от 20.05.2025 за проект на бюджет за 2025 и предвидени в него средства за основен ремонт на сградата на „Здравна служба” в кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас
ОбС 08-00-17691 Питане от Виолета Диянова – общински съветник от партия „Възраждане“, относно: Културна програма на Община Бургас – процедура за включване на събития и възможности за безвъзмездно ползване на общинската инфраструктура за култура
ОбС 08-00-17692 Питане от Виолета Диянова – общински съветник от партия „Възраждане“, относно: Засаждане на млади дървета от род Липа (Tilia) в градска среда на територията на община Бургас
ОбС 08-00-17693 Питане от Виолета Диянова – общински съветник от партия „Възраждане“, относно: Многофункционална спортна зала „Арена Бургас“
МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ
Председател на Общински съвет – Бургас
