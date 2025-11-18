ОбС 08-00-17738 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, относно: 1. Разширяване на обхвата на ПУП, допуснат с Решение №28-11/30.11.2021г. на Общински съвет – Бургас, като към разработката се включат ПИ с идентификатори 07079.13.121, 07079.13.122, 07079.13.123, 07079.13.134, 07079.13.135, 07079.13.137, 07079.13.427, 07079.13.429, 07079.13.432 и 07079.13.446 по КККР на гр. Бургас, за които да се изготви ПУП – ПРЗ, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр. Бургас, Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136, 07079.13.433, 07079.13.121, 07079.13.122, 07079.13.123, 07079.13.134, 07079.13.135, 07079.13.137, 07079.13.427, 07079.13.429, 07079.13.432 и 07079.13.446 по КККР на гр. Бургас в землището на кв. „Банево“, гр. Бургас и Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас