Потвърждават се прогнозите за очаквана значителна валежна обстановка над крайните югоизточни райони на страната на 6–7 ноември. Според моделите, валежите над тези райони ще бъдат предимно конвективни по характер, а очакваните количества – между 40 и 60 л/кв. м за период от 24 часа.

На 6 и 7 ноември се очакват валежи и в различни части на страната, като по-значителни количества се прогнозират над Югозападна и Централна България. Точното разпределение на валежите обаче силно зависи от разположението на циклоналнят вихър над страната.

Разпределение на количествата валежи до 8 ноември 2025 г.

Виждаме, че различните модели прогнозират валежите на различни места над страната ни, но и трите модела, разгледани в тази статия, са единодушни, че по Южното Черноморие ще паднат над 30л/кв. м.

Поради орографията и топлата морска вода, според екипа на Meteo Balkans, е препоръчително да се следят внимателно валежите по Южното Черноморие, тъй като там те ще бъдат проливни по характер, а прогнозните количества – значителни.