Редица уебсайтове, включително платформата за социални медии „Екс“ (X) и чатботът „ЧатДжиПитТи“ (ChatGPT), са потърпевши от проблеми, засягащи фирмата за интернет инфраструктура Cloudflare, информира Би Би Си. Хиляди потребители съобщиха за проблеми с „Екс“ и други услуги в сайта за наблюдение на прекъсванията в мрежата Downdetector малко след 13:30 часа българско време.

"Cloudflare е наясно и разследва проблема, който потенциално засяга множество клиенти“, обяви компанията в съобщение на панела за управление на на услугите в 13:48 часа българско време. „Допълнителни подробности ще бъдат предоставени, когато има повече налична информация.“

Компанията оповести в допълнителни актуализации, малко след 14:00 часа българско време, че продължава да разследва проблема.

Това се случва след прекъсване, засегнало Amazon Web Services миналия месец, при което над 1000 сайта и приложения спряха. Друг голям доставчик на уеб услуги, Microsoft Azure също беше засегнат малко след това.

Някои експерти предполагат, че подобни инциденти подчертават крехкостта на съвременния интернет и дълбоките смущения, които могат да бъдат причинени от проблеми в малкия брой компании, които го поддържат.