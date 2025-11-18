Бургас ще се превърне в сцена на един различен Никулден. На 7 декември в Експо център „Флора” от 18 часа публиката ще стане част от мултикултурен музикално-сценичен спектакъл „Никулденска етнопалитра” - цветна, емоционална и вдъхновяваща вечер, която разказва за Бургас през песните, историите и усмивките на неговите хора. Събитието се организира от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” и е част от дългогодишната му мисия да насърчава културното разбирателство и да пази жив спомена за съжителството между етносите. „Алеф” вече 12 години изследва етническата пъстрота на морския град. „Никулденска етнопалитра” е поредна стъпка в инициативите, които превръщат града в символ на толерантността и културния диалог, и в естествен претендент за титлата Европейска столица на културата 2032.

„Никулденска етнопалитра” не е просто концерт, а жив разказ за Бургас – град на отворените врати и отворените сърца, в който хора от различни етноси живеят рамо до рамо, споделят празници, езици и мечти. Спектакълът е истинска мозайка от музика, слово, изкуство и емоции – празник на човечността, вдъхновен от морето, хората и историите, които правят Бургас това, което е: град на приятелството и културата.

По време на спектакъла ще прозвучат ромски, турски, арменски, гръцки, руски, украински и еврейски мотиви, вплетени в общата тема за принадлежност, уважение и човечност. Част от вечерта е посветена и на етническия хумор – вицове, анекдоти и забавни истории, които показват, че смехът е универсален език и че различията могат да бъдат мост, а не разделение.

„Палитрата” ще държат художника Румен Статков, чиито бързи рисунки на място ще станат своеобразен визуален дневник на вечерта, и актьора Дилян Николов, който ще поведе публиката на живо пътешествие през културната душа на града. Дъх на море и хилядолетно присъствие ще представи композиторът Стефан Димов - потомък на стар гръцки род. Истории и спомени от многоликия Бургас ще разкаже артистичната и вдъхновяваща Мария Касимова-Моасе – журналист и писател. Енергията и багрите на различните култури ще представят младите украински изпълнители от „Burgas Voices”, вокална формация „Роза и бодли”, Хачо Сърабян, художникът – бард Жеко Стоянов, деца от ОУ „Христо Ботев” в Бургас.

„Никулденска палитра” е размисъл за идентичността на Бургас – град, който събира под едно небе различни езици, култури и религии. Словото, поезията и песните се преплитат в рисунъка на художника и хумора на различните етноси– доказателство, че толерантността и приятелството са най-красивите цветове в човешката палитра. Това е спектакъл за Бургас — такъв, какъвто е: многогласен, топъл, морски. Празнична картина, нарисувана с песни, детски усмивки и човешка доброта.

Събитието ще се проведе с вход свободен и се осъществява със съдействието на Община Бургас.