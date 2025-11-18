Парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие проектозакона за държавен бюджет за 2026 г., предаде БГНЕС.

"Не одобряваме и сме категорично против увеличението на размера на осигурителните вноски с 2%, считано от 1-ви януари 2026 г. За нас това е неприемлив постулат“, коментира Румен Радев - председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели.

"Безкрайно неясно ни е докога и кога в крайна сметка ще се изчерпи ефектът от увеличаването на осигурителната вноска при липса на каквито и да било промени в останалите параметри. Коментираме от тази година преразглеждане на пенсионно-осигурителния модел. Не се финализира, обаче, изготвянето на тази пътна карта. Второ - тя не се поставя на вниманието на обстойна дискусия, а това са сериозни промени. Там ще се чуят много страни не само в опростенческия модел работодатели - синдикални организации. Преди да се пристъпва към аргументирани анализи, заключения, продължения за промени, за нас такава корекция, каквато е увеличението с 2% на размера на осигурителните вноски за пенсии, просто на този етап са неприемливи“, каза още Радев.

"Вчера Европейската комисия излезе с официална информация за икономическия растеж на страната и трябва да кажем, че голяма част от тяхната прогноза и тази на Министерството на финансите се припокрива. Бюджетният дефицит за 2025 година е под 3%. За 2026 година ЕК счита, че дефицитът ще бъде 2,7% от БВП. За 2027 година ще бъде 4,3% от БВП. Причината затова е свързана със завишените разходи за отбрана. Възможният бюджет е това", отчете по време на заседанието финансовият министър Теменужка Петкова.

"Да си припомним за автоматизма, който беше въведен през 2023 година с минималната работна заплата. Тогава Асен Василев и колегите от управляващото тогава мнозинство (между ПП-ДБ и ГЕРБ) въведоха принцип 50% от средната брутна работна заплата да бъде минималната работна заплата. Това води до редица плащания. На това се дължат разходите. Те растат с 4 млрд. на година. Вижда се как растат разходите за персонал от 2023 година“, уточни Петкова.

Относно коледните надбавки за пенсионерите Петкова каза, че се следи бюджетът - както по отношение на приходната, така и по отношение на разходната част.

Социалният министър Борислав Гуцанов също защити параметрите в бюджета.

"Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки. Пуснал съм писмо до НОИ, с което искам всички възможни разчети, за да можем да преценим вече с министър-председателя, с министъра на финансите, с останалите колеги в управлението, в правителството какво може да се направи така, че да има нужните коледни средства. Смятам, че ще бъде решен този въпрос, защото знаете, че и в най-тежката ситуация, дори пролетта, имаше великденски надбавки, така че и тук също ще намерим решение по този въпрос“, каза Гуцанов.

И допълни, че няма да отстъпи от увеличението на обезщетението за втората година майчинство, както и заложеното в бюджета предложение ако майката се върне на работа, да получава 75% от обезщетението (вместо 50%)