Eвропа я очакват само лоши времена, нямаме геополитически предимства. И тримата – Тръмп, Путин и Си Дзинпин обичат силни хора, които могат да им се опънат и имат силата, дали с ядрени ракети, редкоземни метали или петрол. Ние нямаме никакъв лост. Най-голямата грешка е да се караме с Тръмп, защото нямаме силата да го правим, каза в интервю пред БНР Георги Кадиев, бивш зам.-министър на финансите и бивш депутат от БСП.

"Ние нямаме никаква собствена политика по отношение на никого, единственото, в което се стремим, е да не влезем в спор между Европа и САЩ и да не трябва да избираме страна. Ние няма да направим като Орбан, защото ни е страх да не ни се разсърдят в Брюксел", коментира Кадиев.

Според него кабинетът е доста стабилен:

"Ако се разпадне, ще е само, защото са се изпокарали вътре. Засега БСП и ИТН са по корем пред Пеевски. Единственият вариант е да се скарат Борисов и Пеевски. Единствената алтернатива е Радев."

В предаването "Нещо повече" Георги Кадиев коментира назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл" и направи прогноза какво ще се случи на пазара на горивата у нас.

Той посочи, че няма причина да се вдигат цените на горивата, въпреки че в последните 2 седмици са скочили с 15 стотинки на литър.

"Какво ще се случва с горивата зависи на 90% от това, какво ще се случи с "Лукойл". Предполагам, че ние ще разберем в каква посока ще върви управлението на рафинерията, когато разберем с кого има договор за продажба на горива. Имат 15 договора и ако изхвърлят някои и останат само 5, близки до властта, и им осигурят доставки, означава, че пазарът започва да се монополизира", предупреди Кадиев.

Той призна, че е скептик, а покачването на цените с 15 стотинки, при положение, че на международния пазар цените вървят на долу, е чиста спекула:

"И най-вероятно ще продължи спекулата. Никаква основна причина няма да растат. Ако петролът се качи днес на международните пазари, трябва да го усетим след 30 - 45 дни. А не са се покачили, вървят надолу цените, а при нас се увеличават."

"Не знам как Спецов ще управлява това, като знам, че нищо не разбира от този бизнес. Не е достатъчно, че познава финансовите потоци и се съмнявам, че и тях познава, защото НАП не следи финансовите потоци. Второ рафинерията у нас е малка част от бизнеса. Това е държава в държавата и има сложна структура на управление. Спецов не е стъпвал там", допълни Кадиев.

Неговото мнение е, "Шеврон" проучват възможността да проучват "Лукойл".

Той смята, че за Лукойл има договорка между Тръмп, Путин и Си Дзинпин:

"Мисля, че никой с акъла си не би купил "Лукойл" със задгранични активи, ако няма одобрението на двете страни Тръмп и Путин. Тримата ще си разделят света. Китай ще вземе Тайван, Русия – Украйна и ще си направи обръч от източноевропейски държава, а САЩ ще вземе Венецуела, Гренландия и Канада. И в цялото това домина Европа я няма, ние сме загубени. Ние нямаме силни страни - какво да предложим, нямаме икономика, редкоземни или петрол. Какво да предложи Европа?"

Кадиев смята, че наложените от САЩ санкции са да накара Путин да седне на масата на преговорите.