Лек автомобил „Форд“, шофиран от 33-годишен карнобатлия излетя от платното на оживения булевард „Стефан Стамболов“ в Бургас и се заби в дърво в района на УМБАЛ. Мъжът е пътувал от кръстовището „Трапезица“ към болницата, но на светофара нямал търпение да изчака колоната автомобили и я изпреварил наведнъж, казаха очевидци. Заради мократа настилка и високата скорост, той се ударил странично в „Ауди“, пътуващо по правилата в същата посока. Фордът се завъртял и се забил в растителността, където обикновено има патрул на „Пътна полиция“. Истински късмет е, че в момента там е нямало служители на реда. Колата е спряла буквално на сантиметри от велоалеята и тротоара, която минава в този участък.

Карнобатлията вече два пъти е бил с отнемана шофьорска книжка, заради употреба на алкохол. Този път, пробата му за наркотици е дала положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин. По чудо след катастрофата той не е пострадал.