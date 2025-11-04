Жителите на седем крайгранични села в община Болярово (област Ямбол) са в готовност да излязат на мащабен протест и да затворят ключовия път Елхово– Бургас. Това обяви кметът на Болярово Христо Христов след заседание на областния щаб в Ямболско, предаде БТА. Причината - катастрофалното състояние на третокласния републикански път, свързващ селата Мамарчево и Странджа..



Най-голямото напрежение е съсредоточено върху около 6-километровата отсечка между селата Воден и Малко Шарково. Кметът Христов подчерта, че сигнали към Областно пътно управление и Агенция „Пътна инфраструктура“ са подавани многократно от 2024 г., но без резултат. И обяви, че жител на село Воден е преброил точно 1 283 дупки само по този критичен участък, като предупреди, че през зимните месеци ситуацията ще стане невъзможна.



Местните жители са категорични и дават кратък срок до 15 ноември за започване на спешен ремонт. В противен случай ще бъде организирана пътна блокада, заяви общинският съветник в Болярово Йордан Трифонов. Той описа пътя като "трагичен", с пропаднали участъци с дълбочина 30 – 40 см, които стават невидими при дъжд и сняг. Трифонов подчертава, че това не е просто проблем за колите, а представлява пряка опасност за живота, тъй като пътят се използва за охрана на държавната граница, както и от линейки и училищни автобуси.

Директорът на Областното пътно управление в Ямбол, инж. Галин Костов, обясни, че започналият ремонт е бил забавен заради нелеп инцидент – машината на пътно-поддържащата фирма е била блъсната и повредена от лек автомобил. Инж. Костов обаче даде обещание, че ако повредата не може да бъде отстранена навреме, изпълнителят ще запълни дупките със студена асфалтова смес преди зимния сезон.