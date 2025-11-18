Учители са готови да излязат на протест, защото Министерството на финансите не е одобрило три от четирите транша по Национална програма “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”. Това съобщиха от синдикат “Образование” в пряко писмо до министъра на финансите Теменужка Петкова.

Програмата засяга бюджетите на всички образователни институции и нейната цел е да покрива значителни разходи за образователните институции, свързани с изплащането на дължими обезщетения.

Бюджетът на програмата за 2025 година е 127 000 000 лева като до момента е предоставен само първият транш в размер на 18 961 901 лева, съобщават от синдиката.

Дължимите суми по втори и трети транш са съответно 50 305 018 лева и 48 062 808 лева. Те са предназначени за изплащане на обезщетения на над 2 000 педагогически специалисти и над 800 непедагогически служители. Според синдикатите втори и трети транш не са одобрени, въпреки че средствата за тях са планирани в бюджета за тази година. Учителската общност все още няма информация относно причините за забавянето. Част от директорите вече са изплатили обезщетенията от собствените си бюджети и очакват да бъдат компенсирани. Това обаче не се случва и възпрепятства изплащането на текущите възнаграждения до края на годината.