Кметът на Бургас Димитър Николов внесе докладна в Общинския съвет за обявяване на конкурс за избор на управител на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ (МБАЛДБ). Към момента строителството приключва, като в началото на декември предстои провеждане на приемателна комисия за издаване на Разрешение за ползване на сградата. Въвежда се в експлоатация доставеното оборудване и се монтира обзавеждането на лечебното заведение. „С оглед изключителната социална и обществена значимост на проекта за Община Бургас и за целия Югоизточен регион се предлага надграждане над законовоопределените изисквания и правила за провеждане на конкурса, като се предвиди в комисията за избор на Управител на ЛЗ участие на чуждестранен експерт, който да оцени кандидатурите и преди всичко представените концепции за управление на Детската болница в Бургас през призмата на най-модерните тенденции в управлението на лечебни заведения и прилагането на добрите медицински практики в лечението и грижата за децата-пациенти“, посочва Николов.

Тринайсет са критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за допускане до участие в конкурса:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, както и придобита специалност, и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

3. Да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на изискуемото висше образование;

4. Да притежават ръководен опит - минимум три години;

5. Да не са поставени под запрещение;

6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;

7. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

8. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;

11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 11 и 12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.





Едновременно с това стартира активен процес на набиране на необходимия медицински и немедицински персонал, като до края на годината трябва да бъде осигурен в пълнота екип на болницата, за да бъде изпълнен графика за реализиране на проекта. Според разчетите, в края на 2025 г. да бъдат подадени документи за получаване на разрешително за дейност на болницата.