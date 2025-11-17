Росен, който вече е на 10 години, днес видя кувьозите с недоносени бебета и чу звука на мониторите, следящи жизнените им показатели. Момчето е родено в УМБАЛ Бургас точно преди десет години и е един от най-тежките пациенти на Отделението по неонатология. Майка му Катерина Методиева го доведе, за да поздравят заедно екипа по повод Световния ден на недоносените деца и да му покаже къде е прекарал първите месеци от живота си, а той да разкаже, че обича да играе народни танци, а българският му върви повече от математиката.

„Росен има две майки – аз и д-р Томова. И така ще бъде винаги. Този звук от монитора в интензивната зала не се забравя никога. Нито как лежеше в кувьоза. С абокат на главата!", спомня си тя. „Роди се в 28-ма седмица. Катерина ми постави ултиматум: „Искам да си тръгна оттук с живо и здраво дете!", разказва д-р Стилияна Томова, началник на Отделението по неонатология. И Росен си тръгва – за да се върне отново днес с желанието да бъде лекар. „Оставих пъпа му на д-р Томова, в нейния кабинет. Оставих и този на брат му. Може и да не станат лекари, но искам да станат добри и достойни хора като нея", добави Катерина Методиева.

Да посвети живота си на медицината избира и Величка Янева – майка на близнаците Стамен и Силвена. Те също са родени недоносени, а Силвена тежи само 780 грама. „Всеки ден беше борба – още от отделението, защото тя отказваше да се храни, имаше и медицински причини за това. Тежките първи месеци, а и години, събудиха у мен желание да получа медицинско образование, да разбера как се случват процесите в нашето тяло, да имам възможност да помагам", каза тя. Днес Величка е студент по здравни грижи в Бургаския държавен университет и дойде в отделението заедно със свои колеги. В Деня на отворените врати участваха много студенти – бъдещи лекари, медицински сестри, акушерки.

Световният ден на недоносените деца е напомняне, че те съществуват и имат нужда от високоспециализирани интензивни грижи, съвременна апаратура, доверие към медицинските екипи и много любов. 10% от всички новородени се раждат недоносени. В УМБАЛ Бургас този процент е по-висок – около 12%, защото тук предварително се насочват родилки с проблемна бременност, при които този риск е възможен. Всяка година през Отделението по неонатология минават между 150 и 200 недоносени деца, като с тегло под 1500 г са средно 25–30 деца. Пациенти на болницата са не само бебетата, родени тук, а и такива, преведени от други лечебни заведения. Миналата седмица отделението получи като дарение поредния кувьоз висок клас, който ще даде на още хиляди бебета шанс за живот.