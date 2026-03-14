От началото на конфликта цените на природния газ са се увеличили с около 50%, а тези на петрола – с 27%, което вече се отразява сериозно на икономиките. Само за първите десет дни от войната европейските данъкоплатци са платили допълнително около 3 милиарда евро за внос на изкопаеми горива. Поскъпването се усеща в различна степен по света, като в някои държави ефектът е особено силен, пише NOVA.

САЩ

Две седмици след началото на войната с Иран поскъпването на горивата вече се усеща осезаемо и в Съединените щати, въпреки че страната е най-големият производител на петрол и природен газ в света. За 13-и пореден ден цените на бензина се покачват, а средната стойност на обикновения бензин достига около 3,60 долара за галон, или приблизително 95 цента за литър. Това е с над 20% повече спрямо нивата отпреди месец.

При автомобил с резервоар от около 36 галона поскъпването от 62 цента на галон означава, че едно пълнене излиза с около 22 долара по-скъпо. Увеличението вече има и политически ефект – по бензиностанциите се появяват стикери с надпис "Ето за какво гласувахте", а част от привържениците на Доналд Тръмп демонстративно свалят лозунгите "Да направим Америка велика отново" от автомобилите си в знак на недоволство от високите цени. Много американци признават, че разходите за гориво стават трудно поносими.

Обединеното кралство

Във Великобритания горивата достигнаха най-високите си стойности от повече от година. Само за седмица бензинът и дизелът поскъпнаха с над 10 пенса на литър – най-рязкото увеличение от времето на енергийната криза след началото на войната в Украйна.

На някои места цените се променят всеки ден, а отделни бензиностанции временно затварят заради недостиг на гориво. Средната цена на бензина се е повишила с близо 7 пенса на литър, а дизелът е поскъпнал почти двойно повече. Пълненето на резервоара на семейния автомобил вече струва с около 6 паунда повече. Заради това Британският автомобилен съюз препоръча на шофьорите по-умерено каране и избягване на резки ускорения, за да се намали разходът на гориво.

Германия

В Европейския съюз най-силно поскъпването се усеща в Германия. Данните на Европейската комисия показват, че именно там увеличението е най-голямо, като цените вече преминаха психологическата граница от 2 евро за литър.

Част от гражданите реагират с недоволство. Теодор Крамар коментира: "Разбира се, че това е безумие, но какво можем да направим? Чувам, че големите компании печелят от ситуацията. Налага се просто да се адаптираме, макар че по света се случват и по-лоши неща". Други, като Вили Фарвик, казват, че се радват, че не им се налага да шофират често. Яни Ханен също определя ситуацията като трудна и заявява, че би искал повече подкрепа от правителството.

Министърът на икономиката Катерина Райхе съобщи, че Германия обмисля освобождаване на част от стратегическите петролни резерви. Освен това се планира ограничаване на честотата на промяна на цените по модела на Австрия, при който бензиностанциите могат да увеличават цените само веднъж дневно, но да ги намаляват по всяко време. За въвеждането на мярката обаче са необходими законодателни промени.

Франция

Подобна е ситуацията и във Франция, където цените на горивата също преминаха границата от 2 евро за литър, а на места дизелът достига около 2,30 евро. Това принуждава много шофьори да използват автомобилите си по-рядко.

Френският министър на финансите Роланд Лескюр заяви: "Ако цените на горивата растат заради поскъпването на петрола, това е нормално. При дизела ефектът е още по-силен, защото цената на рафинираното гориво се повиши значително на световните пазари".

Разходите се увеличават осезаемо. Пътуването по магистралата между Париж и Ница, около 1000 километра в едната посока, струва с 25–30 евро повече за гориво в сравнение с периода преди началото на конфликта.

Управителят на Банката на Франция заяви, че държавата няма възможност да въведе нови субсидии за горивата. Заради високите цени все повече французи от граничните райони зареждат в съседни държави като Белгия, Испания и Италия, което доведе до т.нар. "горивен туризъм".

България

В България увеличението на цените засега е по-слабо, но също се усеща. В района на Дуранкулак се наблюдава засилен интерес от румънски шофьори, които идват да зареждат по-евтино гориво. За местните служители на бензиностанции това не е ново явление, но през последните дни трафикът се е увеличил.

Според анализатори по-умереното поскъпване у нас се дължи на факта, че голяма част от доставките на суров петрол идват от Казахстан и не преминават през Ормузкия проток. По думите на експерта Цветомир Николов над 80% от доставките са от този регион, докато в Западна Европа зависимостта от Близкия изток е по-голяма, което обяснява по-резкия скок на цените там.

Предупрежденията обаче са, че при задълбочаване на конфликта поскъпването ще продължи. "Ако войната се разшири, можем да очакваме ново увеличение на цените на горивата в световен мащаб", посочва Николов, цитиран от NOVA.