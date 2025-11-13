Парламентът прие на първо четене родителите на деца до 12-годишна възраст да могат да работят на непълно работно време или от разстояние през лятната ваканция на децата. Законопроектът за изменение на Кодекса на труда, внесен от Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и група народни представители, беше одобрен единодушно със 181 гласа "за".

В момента в Кодекса на труда има възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С настоящото предложение се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години, но само през лятната ваканция.

Депутатите отхвърлиха законопроекта за изменение на Кодекса на труда, внесен от Елисавета Белобрадова от "Продължаваме Промяната-Демократична България"и група народни представители, с 58 гласа "за", 3 "против" и 121 "въздържал се". Измененията предвиждаха натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска по майчинство да може да се ползва почасово от работника или служителя за водене и/или вземане на дете до 12 г. от и до детска градина или училище.

Отхвърлен беше и законопроектът на Венко Сабрутев от ПП-ДБ и група народни представители, с който се предлагаше да се създаде възможност полагащият се отпуск по бащинство в размер на 15 дни да бъде използван според конкретните нужди на всяко семейство – да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от датата на раждането на детето, като се премахва изискването да се използва само наведнъж след изписване на детето. В подкрепа на тези промени в Кодекса на труда гласуваха 65 народни представители, 21 бяха "против" и 97 се въздържаха.