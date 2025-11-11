Нощен порой на гръцкия остров Лесбос предизвика сериозни наводнения в западната част на егейския остров, като потопи домове и предприятия.

Вследствие на бедствието местните власти разпоредиха затварянето на редица училища във вторник сутринта, за да се извършат инспекции и ремонти, съобщава гръцкото издание Kathimerini.

Количеството на валежите, паднали само за няколко часа, е огромно – над 110 см дъжд, което се равнява на 1100 литра на квадратен метър.

Такъв интензитет на валежите е сравним с мащаба на тропически циклони или мусонни катастрофи.

Най-тежко засегнати са районите Калони и Скала, където две реки са прелели.

Жителите на тези населени места описват количеството вода като „безпрецедентно“.

Властите препоръчаха на гражданите да се въздържат от „ненужни“ пътувания, докато не бъде направена пълна оценка на щетите по пътната мрежа.

„Решението за затваряне на всички училища в западен Лесбос беше взето като предпазна мярка поради интензивните и продължителни валежи, засегнали голяма част от острова, които причиниха смущения в движението и увеличиха риска от пътуване за ученици и учители,“ се посочва в официално съобщение на местната администрация, цитирано от изданието.