За шест дни, в рамките на акция "Зима" са проверени повече от 62 хил. автомобила, 41 хил. водачи и пет хиляди пътници. Проведените пешеходци са над 7600, каза на брифинг комисар Мария Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" към Главна дирекция "Национална полиция".

Тя допълни, че след няколко дни започва втората част на акцията, касаеща пешеходците.

Планираме в петък, събота и неделя при граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево", "Калотина" и "Дунав мост" 1 и 2 да има служители на "Пътна полиция", които да засилят контрола и да се даде възможност на шофьорите с глоби да ги заплатят, каза още комисар Ботева.