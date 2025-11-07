Семейство с дете се спасило на косъм, след като едва бе пометено на пътя от „Шкодата“ с руманска регистрация, управлявана от каналджия профучава в бясна скорост край местността „Пода“. Припомняме, че екшънът се разигра към 21.30 часа снощи, а по време на трагедията колата излетя извън пътя, падна в езерото Вая, а на място загинаха шестима души, други трима бяха ранени.

Автомобилът – „Шкода“ с румънска регистрация е бил с общо 10 души, което е двойно повече от допустимия капацитет. Всички пътници са нарушили закона – деветима са преминали нелегално българската граница, а шофьорът е извършил престъпление, транспортирайки ги незаконно.

Случаят се е развил в рамките на около 34 минути. Към 21:20 ч. граничен патрул е забелязал автомобила, който се е движел агресивно и с висока скорост. При опит да бъде спрян, водачът не се е подчинил.

Активирана е процедура 27, при която всички полицейски и гранични екипи – на „Гранична полиция“, жандармерията и областните дирекции координират действията си на обща честота и извършват заградителни мероприятия. По време на преследването шофьорът два пъти е обръщал посоката на движение по крайбрежния път, след което се е насочил към Бургас. На първия контролен пункт полицаите не са успели да разпънат шипове, тъй като автомобилът се движел плътно зад друга кола с български граждани, които са невредими.

На следващия пункт служителите са успели да разположат шиповете. В опит да ги избегне, водачът е излязъл от пътя и колата се забила в забила в билборд и най-веротяно това е причина за смъртта на 6-та мигранти. Колегитее веднага оказват животоспасяващи действие, част от мигрантет са сапсени и отведени в болница, казва директорът на Гранична полиция – Бургас Лъчезар Момчев.

Преследването е продължило над 30 минути – направени са няколко опита за спиране на автомобила, но той постоянно сменя посоката на движение като се опитва да избяга от полицейските органи. А на места автомобилът се е движел със 150-160 км/ч.

Процедурата - да не допускаме такива водачи, карайки рисково да бъдат опасни за граждани, навлизайки в населените места. е приложена в пълна степен, всички екипи от ОД МВР Бургас“, каза шефът на Охранителна полиция – Бургас Марин Димитров.

Пет екипа са били в готовност да използват ленти за принудително спиран, имало е необходимата комункация с дежурните части, уточни той.

Шофьорът на шкодата- румънски гражданин се е отъвал невредим и е задържан.