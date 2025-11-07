Екипите на "Гранична полиция" са използвали шипове, за да спрат автомобила с румънска регистрация, който се е опитал да избяга от контрол. Това съобщи директорът на службата главен комисар Антон Златанов в ефира на Би Ти Ви.

Златанов разказа, че в колата "Шкода Фабия" с румънска регистрация е имало 10 души, включително шофьора. Той разясни, че патрул забелязал автомобила около 21:20 ч., вследствие на "изключително агресивно и бързо управление".

След няколко опита за спиране и отклоняване на движението, полицейските служители използвали шипове, за да принудят водача да спре. При опит за заобикаляне на шиповете автомоблът рязко е сменил посоката си на движение и се е преобърнал.

Той добавя, че при първата точка на опит за спиране шофьорът не е могъл да бъде блокиран, тъй като се е долепил до друг автомобил с български граждани, а при втората точка спиране е било организирано без да пострадат други лица.

Златанов уточнява: "При такова управление на автомобила няма какво да направим, освен да опитаме да го спрем."

По думите му служителите на "Гранична полиция" са действали според инструкциите, които са били преразгледани след случая, при който автобус удари полицейски автомобил и тогава загинаха двама служители на реда.