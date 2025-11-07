Съжалявам, че има загинали хора. Шест души са загинали. В шкодата фабия са били 10 човека. Трафикантите стават по-агресивни. Имаме чести случаи с неподчинения. Предният такъв е от сряда вечерта на българо-гръцката граница. Колегите използваха шипове, за да спрат автомобила.

Това заяви в ефира на БНТ шефът на "Гранична полиция" Антон Златанов.

"Вчерашният екшън се разиграва в рамките на 34 минути. Започва от 21:20 часа. Колеги в района на Китен забелязват автомобила, който кара изключително бързо. Сторил им се е рисков, подали са му сигнал, но той не се подчинява. В тези моменти и особено след лошия инцидент преди няколко години, в който загинаха колеги в Бургас, имаме процедура, която задействаме вече в такива случаи – процедура 27. При нея всички екипи от МВР и "Гранична полиция" минават на една радиочестота и започват да работят съвместно", каза Златанов.

"Няколко пъти вчера трафикантът е сменял посоката – ту към Бургас, ту към Созопол. Вчера са спазени всички инструкции. Направени са заградителни мероприятия, за да се спре водачът, без да пострадат граждани", категоричен бе той.

"Спирането на колата вчера е станало с шипове", уточни шефът на "Гранична полиция.

"Когато водачът вижда втория екип с шипове, самокатастрофира. Колегите междувременно са спрели движението насреща, за да няма пострадали", каза Златанов.

"Съжалявам за загиналите хора. Водачът на автомобила е извършил престъпление, съжалявам за животите им, но те също са извършили престъпление", категоричен бе той.

"Пак казвам – 34 минути е била гонката, на три пъти водачът не се подчинява", повтори той.

"Първия път се долепя до предния автомобил и го удря дори леко на няколко пъти, за да може да не даде възможност на колегите да сложат шипове пред него", разкри хитростта на румънеца Златанов.

"При такова каране ние нямаме друг избор, освен да направим всичко възможно да го спрем безопасно за останалите хора. Рисковите маневри, които предприема, са за негова сметка и за сметка на пътуващите в автомобила. За нас беше важно да пазим гражданите", категоричен бе началникът.

"Шестима са загинали. Шофьорът и други трима са спасени. Оказана е първа помощ, извикани са линейки. Те са в болницата в Бургас. Аутопсия ще докаже дали са загинали в следствие на удара или от удавяне, аз все пак смятам, че е първото", каза той.

"В сряда имахме същия случай, но понеже нямаше жертви, не бе отразен", заяви Златанов.