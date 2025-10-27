2366 улични лампи в Бургас вече са подменени с нови енергийно ефективни LED тела, които осигуряват по-добра осветеност.

Проектът е реализиран на територията на 4 жилищни комплекса – „Славейков“, „Зорница“, „Лазур“ и Централна градска част.

На 65 възлови пешеходни пътеки пък са монтирани осветителни тела със соларно захранване. По този начин се повишава комфорта и безопасността на гражданите, спестяват се електрическа енергия и разходи за поддръжка, а също така се спестяват и въглеродни емисии.

Подмяната на уличните осветителни тела е в рамките на проект, финансиран по процедура C 4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.