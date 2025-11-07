Има запаси, хората ще имат гориво. Това заяви лидерът на "ДПС - Ново начало" в кулоарите на парламента.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че швейцарският търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor) оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл".

"Затова сега трабва да се действа много бързо. Няма никакви проблеми, запаси има. Спряхме износа, хората ще имат гориво", подчерта Пеевски.

Той коментира и законопроекта, внесен тази сутрин от управляващите, който предвижда национализацията на "Лукойл-България".

"Виждам истерията на партията на пуделите и на "Лукойл". Това трябваше да приключи преди 2 години, но тогава лицето "Ники-Мики", за съжаление на България, който беше премиер, каза, че ще си подаде оставката и ще напусне сглобката, ако това се случи."