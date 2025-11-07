Повече от 1800 души ще се включат в Маратон Бургас 2025, който ще се проведе на 9 ноември – неделя, от 07:30 часа до 16:00 часа. С цел безопасността на участниците се налага по маршрута на трасето, включващо транспортни улици и булеварди, да бъдат затворени за движение на превозни средства участъци от пътната мрежа в града, които попадат в трасето на бегачите. Това са:



- бул. „Сан Стефано“, в участъка от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Стефан Стамболов“;

- бул. „Стефан Стамболов“, в участъка от бул. „Сан Стефано“ до ул. „Демокрация“;

- ул. „Демокрация“, в участъка от бул. „Стефан Стамболов“ до кръстовището с ул. „Цар Симеон I“ и ул. „Булаир“;

- ул. „24-ти пех. черноморски полк“, в участъка от ул. „Адам Мицкевич“ до ул. „Демокрация“;

- ул. „Булаир“, в участъка от ул. „Цар Симеон I“ до ул. „Константин Фотинов“;

- ул. „Цар Симеон I“ – в участъка от ул. „Булаир“ до ул. „Войнишка“;

- ул. „6-ти септември“;

- ул. „Филип Кутев“.



Движението на МПС, в карето между бул.“ Алеко Богориди“, ул. „ Александровска“, бул. „ Сан Стефано“, бул. „ Стефан Стамболов“, ул. „ Демокрация“, за посочения часови диапазон 07:30ч.-16:00ч., ще бъде възможно само в горепосочения периметър, без възможност за преминаване през границите му. Като алтернативен вход/изход да се използва подземната улица.

Всички участъци затворени за движение на МПС ще се регулират със служители на ОД на МВР – Бургас. Също така на бул. „Алеко Богориди“, ул. „Александровска“ и Приморски Парк ще бъде ограничено движението на пешеходци.



От 14:00 часа на 08.11.2025г./събота/ до приключване на спортното мероприятие, улица „Поморийска“ , паркинга на Северен плаж в Приморски Парк и улица „6-ти септември“, в участъка от ул. „Княз Александър Батенберг“ до паркинг при Фрегатата ще бъдат затворени за движение и паркиране на автомобили. За целта молим водачите на автомобили да освободят паркираните МПС от зоната за платено паркиране по посочените улици и паркинги.

Молим гражданите и гостите на града да проявят търпение и разбиране, както и предварително да се съобразят с трасето на маратона, за да планират своето пътуване.

По отношение на градския транспорт на 09 ноември 2025 г., за периода от 07:30 до 16:00 ч. автобусите от градския транспорт ще се движат по следните изменени маршрути:

Б1

от Меден рудник: по маршрута до бул. Христо Ботев – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Александровска, Стефан Стамболов

допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга.

В ПОСОКА МЕДЕН РУДНИК: БЕЗ ПРОМЯНА

Б2

от Меден рудник: по маршрута до бул. Христо Ботев – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Александровска, Стефан Стамболов

допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга.

В ПОСОКА МЕДЕН РУДНИК: БЕЗ ПРОМЯНА

Б11 и Б12

от Меден рудник: по маршрута до бул. Иван Вазов“ – бул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Булаир, Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

допълнителни спирки: Областна управа, Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга

в посока Меден рудник: по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – бул. „Иван Вазов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир

допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера.

11

по маршрута до бул. „Никола Петков“ – бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – Терминал Юг – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир

допълнителни спирки: Никола Петков, Зорница, бл. 14, Зорница, Стефан Стамболов, Александровска, Опера.

12

по маршрута до Терминал Юг – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Никола Петков“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк, Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур, Парк Езеро

допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга, Зорница, Зорница, бл. 14.

8

от Автогара Запад – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – бул. „Иван Вазов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир

допълнителни спирки: Опера

от Горно Езерово: - по маршрута до бул. „Иван Вазов“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Сан Стефано“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк, Константин Величков, Оборище

допълнителни спирки: Областна управа, Тройката.

15

от Терминал Юг – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Булаир, Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга

от Сарафово – по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – Терминал Юг

няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир

допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера.

3, 6, 32, Българово, Горица

от Автогара Запад – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Одрин“ – ул. Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга

от Банево/ Рудник/ Драганово/ Българово / Горица – по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. Сан Стефано“

няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Оборище

допълнителни спирки: Стефан Стамболов.

Поморие

от Терминал Юг – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ – бул. Никола Петков – ул. „Димитър Димов“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Константин Величков, Парк Езеро

допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Зорница

от Поморие: по маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – Терминал Юг

няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир

допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера.



