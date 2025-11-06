16 души са пострадали при пътни произшествия за последните 24 часа. Това съобщават от МВР на сайта си.

Тежките катастрофи с ранени за денонощието са 15. В столицата са станали 16 леки ПТП-та и едно тежко. Един човек е пострадал, загинали няма.

От началото на месеца са станали 94 катастрофи с 12 загинали и 110 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5727, загиналите са 383, а ранените 7124.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с шест повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.