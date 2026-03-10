„Не е трудно да започнеш една инициатива. Трудно е да я задържиш. За тези 15 години информационният сайт „Gramofona.com“ направи и невъзможното - превърна литературния конкурс за най-вълнуваща рибарска история в жива традиция. И аз съм убеден, че през следващите 15 години, тя ще се превърне в неизменна част от Бургас“- С тези думи издателят Денчо Михов се обърна към многобройните гости, които снощи присъстваха на церемонията за обявяване на победителите в 15-ото издание на конкурса „Рибарска история“, превърнало се в запазена марка на новинарското издание.
Събитието, обедини официални лица, млади дарования, предприемачи, които носят в сърцето си морето, соления вкус на приключението и силата да превръщат вдъхновението в думи върху белия лист.
Церемонията се проведе в Изложбената зала на НХА, Магазия 1 на Пристанище Бургас. Мястото е избрано неслучайно- именно там, споделят организаторите, вятърът носи мирис на спомени, морето- вдъхновение за нови истории, а думите оживяват пред хоризонта, където постепенно се разкрива силуета на рибари и корабни мачти.
Авторитетно жури - писателят маринист Динко Динков и поетът Ваньо Вълчев оцени творбите на участниците в конкурса.
Ето и победителите:
1 място
"Мальчо"
Ивелина Димитрова Радионова
2 място
"Изгубеният матрос"
Кристиан Желязков
3 място
"Русалска дупка"
Камелия Елкенева
Поощрение
"Белязаната"
Кристина Тотева
Поощрение
Лодката
Петър Чавдаров
