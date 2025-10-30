Днес Православната църква почита паметта на Свети мъченик Зиновий и сестра му Зиновия.

Св. Зиновий и сестра му св. Зиновия живели в третия век. Прекарали живота си в киликийския град Ег.

Родителите им били благочестиви хора. Възпитали ги в християнската вяра.

Те рано останали сираци. В милостини към бедните хора и в свят живот преминала младостта им.

Зиновий получил от Бога дар на чудотворство. Чрез молитва и възлагане на ръце лекувал болни. Скоро образоваността, чудесата и добродетелите му го прославили из цялата област Киликия.

Егейските християни го избрали за епископ. Свети Зиновий ревностно изпълнявал своите архиерейски задължения. Успешно наставлявал паството си със слово и пример.

През време на Диоклетиановото гонение императорският сановник Лисий дошъл в град Егей, за да скланя християните да се отрекат от вярата си. Братята Клавдий, Астерий, Неон и сестра им Теонила пострадали мъченически за Христа. Идвал ред на Зиновий и Зиновия.

Осъдени били на смърт. Мъчениците с радост тръгнали към мястото, където щели да бъдат умъртвени.

По пътя мълвели молитвено: - Благодарим ти, Господи, загдето ни удостои да се подвизаваме с добър подвиг, пътя да свършим, вярата да запазим. Направи ни участници в Твоята слава и ни причисли към ония, които са благоприятни на Тебе, понеже Ти си благ вовеки!

Свещеномъченикът Зиновий и блажената му сестра Зинавия били убити с меч. Глас от небето ги повикал към вечен живот и към нетленни венци. С радост те предали на Бога душите си. Това станало в 285 година.

Днес повод да почерпят имат всички с имената

Зоран, Зорица, Зорка и Зорница

.

Името Зорница има славянски произход и означава "зора". Зорница е богинята на утрото в славянската митология.