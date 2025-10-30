Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се подписа в подписката, инициирана от ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България", с искане за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев.

Това се случи, след като съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев се обърна към Борисов от парламентарната трибуна, че "ако държи на мъжката си дума следва да даде подписа си", предава БНТ.

"Борисов обеща да подпише оставката на Славчев. Когато е казал, че ще подкрепи оставката на Славчев очаквам - идвам да я подпишете", заяви Мирчев.

Той отиде до мястото на лидера на ГЕРБ в пленарна зала и му даде папката, след което Борисов се разписа.