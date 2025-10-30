На 31 октомври отбелязваме Международния ден на Черно море, а Бургас се включва в инициативата с атрактивно събитие. В петък кораб „Анастасия“ ще отплава в 10:00 часа от Магазия 1 – очаква ви лекция за Черно море!

При слизане на острова ще измерим с колко сантиметра нашето море се е отдръпнало през последните 5 години и ще дискутираме причините, това да се случва. Ще преброим и пластмасите в един квадратен дециметър морска трева, която е дом за морските организми. Ще научите и повече за видовете риба, обитаващи Черно море, риболова в есенните месеци и за делфините.

А с курса в 13:30 ч., отново на 31 октомври, катамаран „Анастасия“ ще се превърне в изследователски кораб! Съвместно с научната общност на Бургас в лицето на Бургаски свободен университет и Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" пасажерите ще могат да проследят в реално време гмуркане до Подводен парк „Света Анастасия“ със специален дрон. Част от събитието ще са и СНЦ „Приятели на морето“- Бургас с водолази.

Дронът бе представен в рамките на Форум „Черно море 2030“, проведен преди седмица и събрал институции и организации от страната и чужбина, свързани с нашата врата към света.

В продължение на 30 минути на телевизионен екран в салона на кораба, с чаша билков чай в ръка, ще наблюдаваме живота, зародил се около параклиса и статуята в акваторията на острова. Ще обследваме промените, резултат от бурята наскоро, нанесени на потопените в морето автомобили, за да разберем огромната сила на морето.

След вълнуващото преживяване корабът ще акостира за час сред тишината и спокойствието на остров Света Анастасия.

Учените от бургаските университети ще вземат проби морска вода за изследвания на нейната соленост и състав. Това ще се повтори и след 8 месеца на откриването на летния туристически сезон, както и на 31.10. 2026 г.

Нека заедно отбележим 31 октомври, като по този начин превърнем острова в изследователски център на здравето на нашето море!

Резервация за пътуване може да направите на 0882 004124!