34% от българите вярват, че съществува живот след смъртта, докато половината (50%) не споделят това убеждение. Жените са значително по-склонни да вярват в задгробния живот за сметка на мъжете. Прави впечатление, че с увеличаването на възрастта се увеличава делът на съгласните, че съществува живот след смъртта.

Това показват данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на нагласите към свръхестествени явления и конспиративни теории. Изследването е реализирано в периода между 13 и 19 октомври 2025 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1000 души на възраст 18+.

31% вярват, че човек се преражда, докато 53% посочват, че не вярват.

Най-широко разпространено сред българите е убеждението, че „всичко се връща“ – 65% от анкетираните вярват в кармата, или приблизително над 3,5 милиона души. Жените са по-склонни да вярват в кармата за сметка на мъжете. Едва 10% посочват, че изобщо не вярват.

Почти половината българи (47%) смятат, че съдбата е отчасти предопределена и отчасти резултат от личен избор, което разкрива нюансирано разбиране между вярата и личната отговорност. Равни дялове от по 23% споделят двете крайни мнения – че съдбата е или напълно предопределена, или изцяло в ръцете на човека.

38% или малко над 2 млн. от българите признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 14% – астролог. Жените значително по-често прибягват до подобни консултации. Посещения при екстрасенси (11%) и нумеролози (9%) са сравнително редки, но присъствието им показва интерес към алтернативни форми на предсказание.

Повече от половината българи (58%) вярват, че има хора със свръхестествени способности, докато 30% не споделят това мнение. Подобен дял (56%) вярва в проклятия и урочасвания.

Почти всеки втори българин (47%) е на мнение, че съществуват тайни общества, които управляват света, докато 36% са на противоположното мнение.



44% смятат, че съществуват знаци и предзнаменования, които предсказват бъдещето. Почти толкова са хората, които не споделят това мнение (43%). Относно вярата, че зодиите и астрологията определят характера и съдбата, мнозинството (51%) е несъгласно, но 37% все пак вярват в тази връзка. Тук по-младите поколения (18–39 г.) демонстрират по-висока склонност да се идентифицират с вяра в астрологията.



Резултатите показват, че вярата в свръхестественото и конспиративното не е маргинално явление, а важен елемент от културната и идентичността на българите.