Времето в България във вторник ще бъде предимно облачно и дъждовно, съобщават от НИМХ в своята прогноза за 28 октомври.

Преди обяд облачността ще е значителна и на места от северозапад на югоизток ще превали дъжд. На повече места и повече по количество ще са валежите в Югозападна България, а почти без валежи ще се задържи в североизточните райони.

След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина силен вятър от запад-северозапад.

В почти цялата страна е обявен жълт код за силен вятър, с изключение на областите Перник и Кюстендил.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°. Максималните ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.