Параскева се родила в семейството на благочестиви християни от Икония, Мала Азия. Била единствена дъщеря и наследила голямо богатство.

Но християнската й добродетелност я правела безразлична към земните блага и изкушения. Затова девойката се отдала на скромен и смирен живот. Раздала наследството си за дрехи на голите, за храна на бедните и гладните, за подслон на странниците.

Това предизвикало злоба и ненавист у съгражданите й езичници. И когато през 303 г. започнали гоненията срещу християните, заловили Параскева. И я изпратили на съд, за да отговаря за делата си.

Но съдията бил запленен от красотата на девицата. Опитал се с благо думи да я склони да се отрече от вярата си. Поискал я за своя съпруга.

Боголюбивото момиче било готово на всякакви страдания, но не и да престъпи Божиите закони. Разгневеният съдия заповядал да бият жестоко непокорната християнка. А Бог лекувал раните на мъченицата и й давал необикновена сила.

Един ден неочаквано за всички Параскева пожелала да отиде в езическото капище. Съдията се надявал да се покае. Но вместо това, тя с поглед и молитва съборила идолите и те се разпилели.

Обезумял от безсилие, съдията заповядал да изгорят мъченицата на клада. А когато видял как огънят гали полумъртвото й тяло, наредил да отсекът главата на мъченицата с меч. Така завършил славния живот на св.великомъченица Параскева.

Църквата отбелязва паметта и на св.мъченици Тарентий и Неонила и на преподобни Стефан Саваит.

