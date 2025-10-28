Подарете си моменти, които вдъхновяват, стоплят и оставят спомени – като есенните листа, които носят цвят и уют в градските вечери. Обектите от инициативата “БулевАрт – мрежа на сетивата” са подготвили за всекиму по нещо - от тематични куиз вечери, караоке и DJ партита до изложби на съвременни български художници и изпълнения на живо. Ето какво предстои тази седмица:

28 октомври /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

Ако търсиш нещо различно – забавно, с доза предизвикателство – куиз вечерите в EscoBAR са точното място за теб. Всеки вторник те очаква игра, която не просто проверява знанията ти, а активира ума, предизвиква смях и създава истинско отборно настроение. Събери своята банда – онези с бърз ум, чувство за хумор и жажда за забавление – и се потопете във вечер, която зарежда и сближава.

За участие и резервации: +359 879 118 020.

29 октомври /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

EscoBAR остава сред най-горещите точки за онези, които обичат да смесват знание и забавление. Куизът тук не е просто игра – това е преживяване, пълно с неочаквани въпроси, смях и силен отборен заряд. Забрави за скучните тестове – тук ти трябват бърз ум, логика, интуиция и понякога малко късмет. Най-добрите отговори често се раждат между наздравици и весели дебати с приятели.

За информация и записване: +359 879 118 020.

30 октомври /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR

В четвъртък вечер в EscoBAR става все по-горещо, когато тематичните куиз събития внасят заряд в есенните нощи. Очаква те куиз с характер – със специално подбрана тема, която не само ще предизвика ума ти, но и ще създаде поводи за дебати и незабравими моменти. Готов ли си да се впуснеш в игра, където знанието среща забавлението по най-добрия начин?

За информация и записване: +359 879 118 020.

31 октомври /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

В EscoBAR огънят на забавлението не стихва – музиката звучи, светлините пулсират, а настроението се разгаря с всяка минута. Докато дните стават по-кратки, нощите тук са по-дълги, по-шумни и пълни с енергия – караоке, танци и усмивки, които остават и след последната песен. Микрофонът е готов и сцената ви зове.

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., HashtagBEATS с DJ Stenly

Щом дойде петък вечер, имайте готовност да се евакуирате от работната седмица и да се ориентирате към HashtagSTUDIO. В началото на уикенда ви чакат клубни бенгъри в първото за сезона HashtagBEATS. Зад пулта ще застане утвърдилото се име: DJ Stenly. Гответе се за най-доброто в стиловете хип-хоп, поп и рок, премесено с парчетата, които оглавяват класациите за електронна музика, събрано в една невероятна вечер.

За информация: +359 876 475 990.

01 ноември /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 EscoBAR Karaoke-Discoteque – танцувай с пулса на есента

Музиката продължава да звучи, светлините привличат, а всяка песен е покана за още една зареждаща и незабравима вечер.Тук сезоните не слагат край, а отварят врати към нови спомени, спонтанни танци и гласове, които изпълват нощта с живот.

Под неоновите светлини на караоке-дискотеката всеки има свободата да бъде себе си – шумен, усмихнат и пълен с енергия. В EscoBAR есента разпалва ритъма още по-силно.

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., No Limits с DJ Dr FeelGood

Това е второ издание на партито No Limits с DJ Dr FeelGood. Очакват ви незабравими парчета - едните навяват носталгия и връщат в хубави спомени, а другите са любимите песни от последните месеци, които се тананикат по цял ден. И така до сутринта...

За информация: +359 876 475 990.

02 ноември /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR

Неделните вечери в EscoBAR носят истинска топлина – не от камина, а от музика и безспирни танци. Дансингът оживява под звуците на салсата, а енергията събира както начинаещи, така и запалени танцьори в едно общо темпо. Сложи удобните обувки, вземи приятели и се остави на магията на неделния танц – пълен с емоция, движение и споделена радост.

Информация и резервации: +359 879 118 020.

До 10 ноември Галерия „Пролет”, ул. ”Лермонтов” № 33, „Параклис“, изложба - живопис на Ивайло Мирчев

От 16 октомври до 10 ноември в галерия „Пролет“ ще бъде представена изложба - живопис „Параклис“ на Ивайло Мичрчев. Параклис е красива, макар и чужда дума. Преведена от гръцки означава утешение. Защо параклис? „Пътят ми на художник винаги е бил съпътстван от съмнения и вътрешни противоречия, емоционални и от чисто занаятчийски характер. Дори ако щете изборът на тема, съпротивата на материала, етапите на работа, които много често променят до неузнаваемост пъвоначалнатата идея.”

За информация: +359 887 790 487.

От 24.10. в „Art Gallery Nesi“, ул. „Хан Крум“ № 3, ,,Homo delictus”, юбилейна изложба на Анелия Николова

В галерия „Art Gallery Nesi” на ул. „Хан Крум“ № 3 може да се насладите на юбилейна изложба на Анелия Николова - ,,Homo delictus” . Авторката споделя: „Homo delictus (очарованият човек) Една от първите думи, които научих на френски е „ravi“ и по-специално израза „mon coeur est ravi“ -сърцето ми е очаровано. Homo delictus сме когато гледаме, слушаме или сме очаровани от някоя идея.”

За информация: +359 56 841 549.

Сцена БулевАрт, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч.

В края на октомври, когато есента бавно преминава в ноември, сцената на „БулевАРТ“ остава заредена с емоция, музика и талант, който заслужава да бъде чут на живо.След впечатляващото си представяне и трите категорични „да“ от журито на „България търси талант“, Илиян, Коцето и Дилян Дяков отново излизат пред публика – преди да ги видим отново на телевизионната сцена. Сега е моментът да ги чуете отблизо. Сцена „БулевАРТ“ ви очаква – не пропускайте тези вечери.

За информация: +359 896 642 624.

