Две жени и един мъж са арестувани във Варна и са привлечени като обвиняеми за извършването на тежък грабеж в съучастие. Това съобщиха официално от пресслужбата на Районен съд – Варна. Жертвата на престъплението по-късно е открита мъртва.

Според данните по обвинението, случаят се е разиграл на 23 октомври в частен дом в морската столица.

Тримата обвиняеми – жени на 37 и 32 години, и 30-годишен мъж – са действали по предварителен план. Те са дали на жертвата си комбинация от алкохол, наркотични вещества и накрая приспивателно. Целта е била мъжът да бъде приведен в безпомощно състояние, за да бъде ограбен.