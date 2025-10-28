Хърватски митничари на граничния контролно-пропускателен пункт Баяково на границата със Сърбия са предотвратили в петък опит на български гражданин да внесе контрабандно в Хърватия 12 189 броя различни парфюми на стойност почти 1,4 милиона евро, съобщи хърватската Митническа администрация, цитирана от хърватските медии.

Служители на Митническата администрация са издали акт за нарушение на българския гражданин за недеклариране на стоки с търговски характер при влизане в митническата територия на Европейския съюз, уточнява хърватският информационен сайт Tportal.

„Става въпрос за стоки, за които се подозира, че нарушават права върху интелектуална собственост. Пазарната стойност на иззетите стоки се определян на около 1 366 000 евро. Митническата администрация призовава всички граждани, транспортни оператори и шофьори да спазват митническите разпоредби и да декларират своевременно всички търговски стоки“, съобщиха вчера от Митническата администрация.