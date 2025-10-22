Всеки има поне един роднина или познат, който е тръгнал на гурбет – я за бране на ягоди в Англия, я по ферми в Германия или по строежи в Испания. Мотивът винаги е един и същ: в родното място няма работа, а ако има, заплатата не стига. Цената на живота навън обаче е висока – наемите изяждат половината надница, а семейството остава далеч.

Оказва се, че вече има вариант и на родна територия. Без самолетен билет и живот в чужда държава, където не разбираш езика. Само на 8 километра от София, в с. Равно поле, се набират хора за работа в голям логистичен център. Заплатата е ясна от началото, осигуровките са реални, има ваучери за храна, много бонуси и допълнително здравно осигуряване.

Няма наем, няма грижи!

Истинската изненада обаче идва с безплатното настаняване. Това е и най-големият плюс: разходите за живот буквално падат от плещите ти! Предлага се настаняване в близост от работното място в стаи с по 2, 3 или 4 легла. Във всяка има пералня, печка, хладилник, маса и гардероб за всеки човек, а в сградата има общо помещение с телевизор и интернет. Сметките за ток и вода също се поемат – фирмата покрива до 80 лв. на месец. Осигурен е и безплатен транспорт до работата и обратно.

Ако се чудиш кой осигурява всичко това, става дума за Лидл България. Наскоро излезе тяхна реклама, в която се казва, че „Lidl плаща наема”. Проверихме и се оказа вярно.

Има бонуси, има и още…

Към офертата за работа вървят и редица придобивки, които не са за подценяване – ваучери за храна до 200 лв. на месец, бонуси за присъствие, бонуси за работа през уикенда и на празници, допълнителен отпуск за рожден ден, подаръци и бонус при раждане на дете и за препоръка на приятел. Компанията осигурява и работно облекло и обувки.

„Ако трябваше да плащам наем в София, нямаше да мога да спестя нищо. Тук обаче работиш, получаваш си заплатата навреме и не мислиш за сметки. За мен това беше шанс да се откъсна от родния си град, без да заминавам чак за чужбина“, казва един от новоназначените служители.

Какво се иска?

В логистичния център на Лидл България в Равно поле пристига и се разпределя стоката за магазините им в половин България, а с разрастването на веригата и по-големите обеми, се търсят още хора.

Свободните позиции са различни – контрольори изходяща стока, електрокаристи, складови служители. Нужно е средно образование и готовност за работа на смени, включително нощни. Опитът в логистиката е плюс, но не е задължителен.

На практика човек може да започне на чисто, без да мисли за квартири, наеми, сметки и път. За много хора от малките градове и села, където липсват стабилни доходи, това изглежда като шанс за свежо начало, а условията си заслужават.

Ако ти звучи като нещо, което би опитал, виж повече за програмата в сайта на: https://jobs.lidl.bg/rabota-v-sklad/nova-rabota-blizo-do-sofia или директно се обади за повече информация на тел. 0876 046 967 - екип „Подбор“.