Френският военноморски флот откри огън по високоскоростна лодка в Атлантическия океан, за да я обездвижи, да арестува екипажа ѝ и да конфискува 2,4 тона кокаин на борда на стойност 150 милиона долара, предаде АФП.

Принудителното задържане е станало в петък вечерта (17 октомври) миналата седмица, край португалския архипелаг Мадейра, разположен в океана срещу бреговете на Мароко, според съобщение на морската префектура на Франция за Атлантическия регион.

Операцията е била проведена в координация с полицейските служби на САЩ и Обединеното кралство, както и в сътрудничество с португалските и испанските власти, заявиха от префектурата.

Военноморски кораб, използвал бордовия си хеликоптер, както и патрулен самолет и кораб на френската брегова охрана, били включени в операцията за спиране на контрабандния плавателен съд.

„Използването на сила беше необходимо, за да се обездвижи високоскоростната лодка, тъй като тя отказа да се подчини на заповедите да спре“, се посочва в изявлението.

Общо 2373 килограма кокаин били открити и иззети от борда на плавателния съд — на стойност приблизително 128 милиона евро (150 милиона долара).

Екипажът е бил арестуван, но в изявлението не се посочват техният брой или националност.