"В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание" - това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление. Съобщението за това дойде от Facebook страницата на ГЕРБ.

„Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание”, пишат от ГЕРБ.

Участниците в коалиционния Съвет за съвместно управление се събраха на среща в сградата на Народното събрание по-рано днес.

През уикенда председателят на Народното събрание и народен представител от парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова коментира критиките към нея от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов: "В политиката динамиката е голяма, според мен и в парламентарната ми група въпросът за стабилността трябва да надделява над политическия егоизъм". Днес тя изрази очакване, че още в сряда да има пример за работещо Народно събрание".

На 14 октомври Борисов изрази недоволството си от коалиционните партньори, като за БСП-ОЛ каза: „Не виждам защо да сме параван на всичко, което се случва. (Социалният министър Борислав) Гуцанов обяснява по телевизията, че щял да ни убеждава да се повишат заплатите. Нас ли ще ни убеждаваш? Със 7 милиарда повече сме дали за пенсии и заплати. Благодарност никаква от никой. Напълниха министерствата, на концесия ги взеха. Киселова, например, където види празник на роза, череша, ягода, слива,джанка, на маруля, заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, волейбол ако има... то е чудо! 19 депутати има зад гърба си. Откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне".