Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2024 г. е 3765 хил. души или 58,5% от населението на страната. Мъжете са 1970 хил., а жените – 1795 хил.

Това съобщи заместник-председателят на Националния статистически институт (НСИ) Свилен Колев по време на конференцията „Европа е с мен“, предава БТА. Събитието бе организирано от Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика.



Към края на 2024 г. над трудоспособна възраст са 1701 хил. души (26,4%). Под трудоспособна възраст са 971 хил. души, което е 15,1% от населението на България, информира още Колев.



Населението в края на 2024 г. в България е 6 437 360 души. В сравнение с 2023 г. населението намалява с 8121 души или с 0,13%, сочат данните на НСИ. Отчита се намаление с 2 512 500 души в сравнение с 1985 г., каза Колев.



В края на 2024 г. хора на 65 и над 65 г. са 1 544 245 (24%) от населението на страната. Във възрастовата група от 15 до 64 г. са 3 991 272 души. Това е 62% от населението на страната. Към 31 декември 2024 г. децата до 15 г. са 901 843 или 14% от общия брой на българите.



Икономически неактивните българи на възраст 15-64 г. през второто тримесечие на 2025 г. са 1042,1 хил. души, от които 456.1 хил. мъже и 585.9 хил. жени. Обезкуражените на възраст 15-64 г. са 15,5 хил. или 1,5% от икономически неактивните лица, сочат още данните на НСИ, представени по време на форума.



В България безработицата е една от най-ниските в Европейския съюз, като към август 2025 г. е 3,6%, съобщи още зам.-председателят на НСИ. Отчита се, че у нас младежката безработица е по-голяма – около 15%, докато в Европа е 14%.



Сред препоръките на НСИ за повишаване на заетостта са политики и програми, насочени към жени в отпуск за отглеждане на дете с оглед поддържане на ниво на квалификация за периода извън активното участие в пазара на труда. Друга препоръка е осигуряване на стимули за завръщане на българи от чужбина. Кампании за запознаване на неактивните лица с трудови и осигурителни права и съответните им ползи – това е друга мярка, посочена от Свилен Колев.