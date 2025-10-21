Прекъснато е съдебното заседание, на което се решава дали 15-годишният обвиняем, който намушка друго момче в столичен търговски център, да остане за постоянно в ареста, съобщиха от пресцентъра на Софийския градски съд (СГС).

"Снощи се видяхме с момчето, каза че съжалява", заяви пред журналисти служебният адвокат Николай Манчев, защитник на подсъдимия.

Контактът с детето е труден, трудно е да контактува, да говори и да дава изявления, обясни адвокатът. Това е физиологичен проблем, чакат се специалисти, които ще окажат съдействие, уточни Манчев.

Налага се задържаното за инцидента момче да бъде подпомогнато от специалист - логопед, за да продължи участието си в съдебния процес. Заседанието се гледа при закрити врата. На мярката за неотклонение присъства и бащата на подсъдимия.

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Момчето бе транспортирано до болница "Н.И.Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало.

Задържано по случая беше друго 15-годишно момче, уточниха тогава от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).