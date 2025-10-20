Много от най-големите приложения и уебсайтове в света внезапно спряха да работят нормално. Това съобщи Independent.

Според сайта за следене на сривове Down Detector проблеми имат Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo и Canva.

Изглежда, че причината е свързана с проблем в Amazon Web Services – платформата, която предоставя инфраструктурата зад голяма част от съвременния интернет.

Компанията съобщи на страницата си за статус на услугите, че наблюдава „повишени нива на грешки“ и забавяния при „няколко AWS услуги“.

Проблемите са започнали около 08:00 ч. сутринта британско време днес (10:00 ч. българско).