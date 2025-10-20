Правителството има подкрепата на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало за пълен мандат, докато работи за хората, казва лидерът на партията Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.

Той е разговарял с министър-председателя Росен Желязков.

"Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", казва Пеевски.

Той декларира, че "мисията на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия".