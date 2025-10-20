Натрупаната инфлация за периода септември 2020 – септември 2025 г. надхвърля 41%. Това съобщи председателят на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов в интервю за БНР. По последни данни годишната инфлация за септември е 5,6%.

Най-осезаемо поскъпване през последната година се наблюдава при кафето, хляба и пресните плодове – над 20%. Цените на олиото, брашното и яйцата са се повишили с между 10 и 15%. „Имаме инфлация, имаме покачване на цените“, обобщи Атанасов.

Той категорично отхвърли съмненията за манипулиране на статистическите данни. „Нито едно число не се публикува без верификация от Евростат. Редовно у нас пристигат техни мисии, които проверяват показателите за инфлация, държавен дълг и бюджетен дефицит“, уточни председателят на НСИ.

Потребителската кошница, въз основа на която се изчислява индексът на потребителските цени, включва около 860 стоки и услуги и се променя минимално всяка година. Сред отпадналите позиции са компактдисковете и малките цифрови фотоапарати, чието търсене е изчезнало.