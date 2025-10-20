Бургас отново е на гребена на вълната! Младата ветроходка Александра Лукоянова от Яхт клуб „Черноморец-Бургас“ донесе злато за България и града си, след като триумфира на 53-тото Балканско първенство по ветроходство, проведено в Несебър между 16 и 19 октомври.

Сред над 120 състезатели от шест балкански държави, Александра показа изключителен професионализъм, хладнокръвие и спортен дух, грабвайки убедително първото място в олимпийския клас ILCA 6 Women.

2025-а се превръща в истинска златна страница в кариерата на Лукоянова. След серия от блестящи класирания в национални регати и спечелена титла от Държавното първенство, тя затвърди позицията си като една от водещите фигури в българския олимпийски клас ILCA 6.

В националната класация „ЕвроILCA“ Александра заема престижното второ място, а на Европейското първенство в Марстранд, Швеция, завоюва пето място при състезателките до 23 години (U23) — едно от най-силните представяния на български ветроходец в историята на този клас.

В Несебър, под капризите на вятъра и вълните, младата бургазлийка показа желязна концентрация и отлична техника. Всеки старт беше битка, но и демонстрация на майсторство, което ѝ донесе заслужената балканска титла.

Това постижение не е само личен триумф – то е успех за целия Яхт клуб „Черноморец-Бургас“, който години наред изгражда таланти и подготвя шампиони с международно признание.

След като вече покори Балканите, Александра Лукоянова и нейният екип гледат уверено напред – към олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис` 2028.

Предстоят участия в нови международни регати, интензивна подготовка и още предизвикателства – но и голяма амбиция: България отново да има свой представител в олимпийските ветроходни класове.

„Ветроходството е не просто спорт – то е начин на живот. Всеки старт е предизвикателство, но и възможност да покориш себе си. Горда съм, че представлявам България и Бургас на най-високо ниво,“ споделя Александра Лукоянова след победата си в Несебър.

С постоянство, талант и силна воля, Александра Лукоянова се утвърждава като едно от най-светлите имена в съвременното българско ветроходство.

Нейният златен медал е не просто отличиe, а символ на възраждането на българската ветроходна школа и доказателство, че морският дух на Бургас продължава да вдъхновява нови шампиони.