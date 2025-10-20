Подводни проучвания, разпоредени от Европейската прокуратура в София, наскоро показаха, че финансираната от ЕС ферма за миди в Черно море може би е просто пясък, пише на сайта на ЕП.

Текущото разследване се отнася до проект за иновативна ферма за отглеждане на черни миди (Mytilus galloprovincialis), финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и разположена в Черно море, югоизточно от нос Емине - община Несебър, област Бургас.

Проектът за създаване на фермата за миди беше одобрен през юли 2020 г. по силата на споразумение за безвъзмездна помощ с краен срок за изпълнение септември 2021 г. Фермата е трябвало да започне да функционира през юли 2021 г.

Експерт от Института по океанология във Варна беше посочен като автор на технологичния проект, но разследването показа, че експертът нито го е подготвил, нито го е подписал. След искане за окончателно плащане, проверка на място, проведена през август 2021 г. от Държавния фонд „Земеделие“, установи несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. Инспекторите установиха само четири гранични шамандури, маркиращи мястото, а подводните съоръжения не можаха да бъдат проверени поради липса на оборудване.

По искане на EPPO на 1 октомври 2025 г. следователи и водолази от Главна дирекция „Гранична полиция“ – Бургас проведоха инспекция на морското дъно, обхващаща площ от 240 000 квадратни метра, като използваха подводни и въздушни дронове.

Три повърхностни буя бяха открити на определените координати, а един липсваше. Буите не бяха свързани помежду си. Подводните видеозаписи не показаха никакви следи от инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби; на морското дъно беше наблюдаван само пясък.

За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от 280 230 евро (548 075,16 лв.), от които 210 160 евро (411 038,37 лв.) от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част - от националния бюджет. Разследването продължава с помощта на Главна дирекция "Национална полиция".

Европейската прокуратура подчертава, че всички засегнати лица са смятани за невинни, докато вината им не бъде доказана от компетентните български съдилища.