Зрелищна верижна катастрофа е станала на магистрала "Тракия". Това стана ясно от кадри, разпространени във Фейсбук.

Ударът е станал в платното, което е в посока София.

"Край ремонта преди село Вакарел са се ударили" - предупреждават шофьори.

Сблъсъкът е между три коли.

Все още няма информация по чия вина е станала катастрофата, както и има ли пострадали.

От кадрите се вижда, че щетите по трите коли са сериозни.

Според очевидци на място вече има полицаи, а към мястото на инцидента са се отправили и линейки.

Заради верижното меле, а също така и ремонта по АМ "Тракия", се е образувало сериозно задръстване.

"Тапата от автомобили в посока София не мърда" - предупреждават шофьорите.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) заявиха следното във връзка с инцидента: "Временно е ограничено движението при км 29 на АМ "Тракия" в посока София поради ПТП.

Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20".