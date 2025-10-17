Бомба избухна под колата на известния италиански разследващ журналист Сигфрид Ранучи, водещ на седмичното предаването „Репортаж“, пред дома му в квартал „Кампо Асколано“, в покрайнините на Рим, предаде Ройтерс.

Експлозията е унищожила и друга кола, собственост на семейството му, а съседна къща е била повредена. Никой не е пострадал.

Той заяви, че както той, така и неговият екип редовно получават различни заплахи, включително изпращане на куршуми.

Солидарност от премиера и охрана с брониран автомобил

Премиерът Джорджия Мелони осъди „сериозния акт на заплаха“, като добави, че „свободата и независимостта на информацията са основни ценности на нашите демокрации, които ще продължим да защитаваме“.