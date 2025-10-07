Поредно крайморско селище в Бургаска област е под вода след проливните валежи през последните дни. Село Лозенец, община Царево, преживява наводнение, предизвикано от интензивните дъждове, които продължават вече над 10 часа.

От Meteo Balkans са направили симулация на реките около Лозенец. Ето кой зони, могат да бъдат наводнение:

Местните власти съобщиха, че днес е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини на територията на общината. Решението е взето превантивно, за да се гарантира безопасността на учениците и педагогическия персонал.