Двама молдовски граждани са задържани в Бургас, след като при проверка на КПП „Дигата“ е открит микробус с 11 нелегални мигранти. По данни на полицията единият от тях е управлявал микробуса, а другият – пилотния автомобил, съобщиха от полицията.

На 16 октомври около 22:00 часа униформени спрели за проверка автомобил с френска регистрация, управляван от 32-годишен молдовски гражданин. С него пътувал и 28-годишен негов сънародник.

При тест за употреба на алкохол и наркотици пробата на водача за наркотични вещества се оказала положителна за амфетамин. Мъжът е задържан за 24 часа.

Докато извършвали проверката, полицаите забелязали на около 100 метра в посока село Твърдица спрян товарен микробус с френска регистрация и включени аварийни светлини. В шофьорската кабина не е имало никого, а при оглед на багажното отделение са открити 11 мигранти от Мароко, на възраст между 25 и 37 години.

В резултат на допълнителни действия и с помощта на полицейско куче е установено, че водач на микробуса е бил 28-годишният спътник на задържания по-рано шофьор. Разследващите предполагат, че първият водач е изпълнявал ролята на пилотна кола, а при забелязване на активното КПП молдовецът е оставил микробуса с мигрантите и се е прехвърлил в автомобила на сънародника си, за да избегне проверка.

По случая е започнато разследване в Първо районно управление – Бургас.