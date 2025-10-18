Света Злата Мъгленска е българска и гръцка светица и великомъченица, живяла през 18 век по време на османското робство в България. Ражда се в бедно семейство в село Слатина (в превод на гръцки език Хриси), Мъгленско.



Злата има още три сестри. Още от малка се проличава нейната рядка красота, смиреност, благочестивост и чистата, твърда и непоклатима вяра в Господ. Рядката хубост на девойката й донася големи изпитания и става повод да понесе изпитания на велика мъченица.

Според житието на светицата млад турчин я издебва и отвлича. Поискал от нея да се отрече от вярата си и да се ожени за него. Тя не скланя дори пред молбите на близките си да се отрече от християнската вяра.



Турците дълго и безмилостно я изтезават, а след това я обесват и насичат тялото й на късове. Пречистена в огъня на страданията, Злата Мъгленска предава душата си на Бога на 18 октомври 1795 година. Българската православна църква почитат паметта й на тази дата всяка година.



На някои от иконите си Светицата е изографисана в народна носия.

На този ден Църквата празнува и деня на Свети Лука, написал Евангелието за живота и спасението на Учителя, в което описва живота и делата на Христос. Свети Лука бил известен също и като великолепен лечител и талантлив художник.



Родил се в сирийския град Антиохия, където решил да отдаде живота си в служба на Господ след срещата си със св. Павел. Преди това Лука се занимавал с лечителство и славата му на лекар се носела надалеч. Около 50 г. обаче, той изоставил тази дейност и заедно със св. Павел тръгнал да прославя Христос.

Св. Лука е възхваляван за приноса си за писането на Новия завет. Освен това той е всеобщо признат за първия християнски иконописец. Свети Лука пръв нарисувал с бои образа на Пресвета Богородица, държаща в ръцете си Христос. Смятан е за покровител на всички художници, ето защо 18 октомври се чества и като техен празник.

Днес имен ден празнуват: Злата, Златка, Златан, Злати, Златко, Златимир, Златин, Златина, Златица, Златомир, Лука и Лукан.