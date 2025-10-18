Тази година производители съобщават за драстично ниски добиви на орех, които няма да могат да покрият нуждите на вътрешния пазар.

Една от големите вериги в България направила запитване към българските производители. Оказава се, че са нужни и 5000 кг орехови ядки, нещо, което те не могат да доставят. Всичко това сочи, че и цената на орехите тази година ще бъде доста по-висока.

В района на старозагорското село Голямо Дряново се намира най-големият орехов масив в България от над 10 000 декара. Сортовете са български, дърветата са над 40-годишни. Но орехи тази година няма.

Пред Нова тв производителят Георги Василев споделя, че годината е предизвикателна - ранна пролет, измръзвания, които са поразили 100% от реколтата.

“Тази година е наистина пагубна, наистина много предприятия, които се занимават с черупкови плодове, са на ръба на оцеляването. Има колеги, които изобщо не са правили беритба на градините, защото няма какво да се обере”, обяснява още Георги и добави, че тази година орехите, които ще се консумират, са основно внос от Китай.

“Цените, на които се внася ядка в България, са много по-ниски от това, на което ние може да продаваме. Цената е висока, тази година ще бъде предполагам над 20-25 лева. Крайният потребител не може да различи всеки път коя ядка е китайска, коя българска, много трудно разпознаваемо е. Всичко опира до цената и клиентът предпочита, по-ниската”, коментира Василев. Въпреки ниските добиви, разходите по прибиране на ореха остават. “Как да обясня, че от това дърво, като мине машината и събори ореха, от него паднат да речем 50 кг. Разходът за тези 50 кг е един. А тази година пада 1 кг и разходът е същият”, обяснява Георги Василев.

“Мазнините в българските орехи са 68-75%. Тази мазнина, този вкус и качества, които ги имат орехите в България, аз поне не съм опитвал по-вкусни от тях. Нито от Чили съм опитвал по-вкусни, нито от Калифорния, за Китай изобщо не коментирам. Българският орех определено е суперхрана”, категоричен е производителят.