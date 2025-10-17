Пътната полиция и АПИ предприемат мерки за регулиране на трафика по АМ "Тракия", свързани с ремонтите и очакваното интензивно движение.

МВР ще разположи патрули на местата, където се очаква да има повече коли.

"За улесняване на трафика днес сме предвидили различни организации за движение на излизане от София. Днес по магистрала "Хемус" от 16:00 до 20:00 часа ще бъдат обособени две ленти на излизане от град София, като движещите се от Варна за София ще минават през пътен възел "Яна", през Горни и Долни Богров.

По магистрала "Тракия" от 15:00 часа ще бъде ограничено движението за тежкотоварните автомобили. Също така от 14:00 часа ще има две ленти на излизане от София и една лента на влизане в София.

Също така има ремонтни дейности на територията на Пазарджик, Сливен, Стара Загора, като на Стара Загора - от София за Бургас пътния възел е затворен и не може да се използва, там трябва да се предвиди по-ранно отбиване - слизане при пътен възел Чирпан, за да може да се стигне до Стара Загора", обясни Александър Пенков от АПИ.